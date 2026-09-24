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Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

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Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
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Survivor All Star 2022’de başlayan birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandıran Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber geldi. İlk kez anne-baba olan çift, kızlarına Mira adını verdi.

  • Survivor'da tanışan Mert Öcal ile Sude Burcu, kızları Mira'yı dünyaya getirerek ilk kez anne-baba oldu.
  • Mert Öcal ile Sude Burcu 2022 yılında nişanlanmış, Eylül 2024'te evlenmiş ve Nisan ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.
  • Mert Öcal, kızının ilk fotoğrafını 'Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım' notuyla paylaştı.

Survivor’da tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu, ilişkilerinde yeni bir döneme adım attı. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çift, kızlarını kucaklarına aldı.

KIZLARINA MİRA ADINI VERDİLER

2022 yılında nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül 2024’te dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz nisan ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

Aylar süren heyecanlı bekleyiş sona ererken çiftin kızları dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Öcal ile Burcu, bebeklerine Mira ismini verdi.

MERT ÖCAL KIZININ İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Mert Öcal, kızının dünyaya gelmesinin ardından ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Öcal, paylaşımında “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” ifadelerini kullandı.

SURVIVOR’DA TANIŞMIŞLARDI

Mert Öcal ile Sude Burcu'nun yolları Survivor'da kesişti. Survivor All Star 2022 döneminde başlayan birlikteliklerini sürdüren çift, aynı yıl nişanlandı. İkili, iki yıl sonra evlenerek ilişkilerini nikâh masasına taşıdı.

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