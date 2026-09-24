Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma, Türk televizyon tarihinin fenomen yapımlarından Kurtlar Vadisi'ni bir kez daha tartışmaların merkezine taşıdı.

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran Sedat Savtak ile "Ömer Baba" rolündeki Emin Olcay'ın da bilgisine başvuruldu.

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi'ne uzanmasının ardından dizide "Abidin" karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, A Haber'e konuşarak hem dizide yaşadıklarını hem de yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın projeden ayrıldığı dönemin perde arkasını anlattı.

"BİR ŞEY İZLİYORDUK, ÜÇ GÜN SONRA YAŞIYORDUK"

Kurtlar Vadisi'ne 7. bölümde dahil olduğunu ve ilk 97 bölümde rol aldığını belirten Yerebakan, dizinin kendisine büyük bir tanınırlık kazandırdığını söyledi.

Dönemin senaryo ekibinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Yerebakan, bugün gelinen noktadaki gelişmelerin kendisini de şaşırttığını dile getirdi.

Kaşif Kozinoğlu'nun gündeme geldiği dönemde artık dizide bulunmadığını özellikle belirten Yerebakan, dizinin senaryolarıyla gerçek hayatta yaşanan bazı gelişmeler arasındaki benzerliklere ilişkin şunları söyledi:

"Kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık."

"BU İNSANLAR BUNLARI NEREDEN BİLİYORLARDI?"

Yerebakan, o dönemde yaşananların arkasında ne olduğunu kendilerinin de bilmediğini belirterek senaryo ekibinin öngörülerinin güçlü olduğunu söyledi.

Aradan geçen yılların ardından olaylara farklı baktığını anlatan oyuncu, "Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?" diye sordu.

Yerebakan, o yıllarda "büyük resmi" göremediklerini, bugün geriye dönüp bakıldığında yaşananların kendisi açısından daha farklı bir anlam kazandığını ifade etti.

"DEVLETTEN BAĞIMSIZ BİR YAPI MI VARDI?"

Dizideki karakterler üzerinden verilen mesajlara da değinen Yerebakan, özellikle Ömer Baba ve Aslan Bey karakterlerini örnek göstererek senaryoda işlenen devlet ve güvenlik yapılanmalarına ilişkin sorular yöneltti.

Yerebakan, devletin bilgisi dışında bir güvenlik yapılanmasının bulunup bulunamayacağını sorgularken, oyuncuların senaryodan sorumlu tutulamayacağının da altını çizdi.

Oyuncunun kendisine yazılan karakteri yorumladığını belirten Yerebakan, kendisinin de senaryoda verilen rolü oynadığını söyledi.

OSMAN SINAV'IN SON DÖNEMİNİ ANLATTI

Yerebakan'ın açıklamalarının dikkat çeken bölümlerinden biri de Kurtlar Vadisi'nin yaratıcısı Osman Sınav'ın projeden ayrıldığı dönem oldu.

Yerebakan, dizinin 50. bölümlerine yaklaşıldığı dönemde Sınav'ın davranışlarında değişiklik gözlemlediklerini anlattı. Sınav'ı o dönemde mutsuz gördüklerini belirten oyuncu, yönetmenin zaman zaman sete geldiğinde kimseyle konuşmadan doğrudan ofisine çıktığını söyledi.

Yerebakan, bu döneme ilişkin kafasını karıştıran bir başka konunun da "Nevzat" isimli bir kişinin daha sonra yaptığı açıklamalar olduğunu belirtti.

Söz konusu kişinin Osman Sınav hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü'yle yürümek istemedi" ve "Keşke her şeyi anlatsaydın" şeklindeki sözlerini hatırlatan Yerebakan, bu ifadelerin kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

55. BÖLÜMDE GELEN KARAR: "HEPİMİZ ŞOK OLDUK"

Yerebakan, Osman Sınav'ın projeden ayrılacağını öğrendikleri günü de ayrıntılarıyla anlattı.

Oyuncunun anlatımına göre ekip, 55. bölümün çekimlerinin ardından sezon finaline hazırlanırken Kadıköy'deki bir mekânda brunch'a davet edildi.

Burada ekibin karşısına çıkan Sınav, Kurtlar Vadisi ile Ekmek Teknesi'ni Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'e devrettiğini açıkladı.

Yerebakan, beklemedikleri bu karar karşısında bütün ekibin şaşırdığını söyledi. Başarılı ve ekonomik açıdan büyük bir projede böyle bir kararın neden alındığını o dönemde anlayamadıklarını ifade eden oyuncu, "Hepimiz şok olduk" dedi.

SINAV'A "DEVAM ETMEMİZ ETİK OLUR MU?" DİYE SORDU

Yerebakan, devir kararının ardından Osman Sınav ile özel olarak görüştüğünü de anlattı.

Kendisini sektöre kazandıran kişinin Sınav olduğunu belirten oyuncu, yönetmene onun ayrılığının ardından projede çalışmaya devam etmelerinin etik olup olmayacağını sorduğunu söyledi.

Yerebakan'ın aktarımına göre Sınav, oyuncuların artık profesyonel olduğunu ve çalışmaya devam etmelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek yaşananların kendi meselesi olduğunu ifade etti.

"O GÜNDEN SONRA BİZİMLE TEMAS KURMADI"

Yerebakan'ın anlatımına göre dikkat çekici gelişmelerden biri de Osman Sınav'ın projeyi bıraktıktan sonra ekip arkadaşlarıyla ilişkisini kesmesi oldu.

Yerebakan, Sınav'ı daha sonra ziyaret etmek istediklerini ancak randevu alamadıklarını ve yönetmenin kendileriyle görüşmediğini söyledi.

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığı yıllar boyunca merak konusu olmuştu. Sınav da geçmişte kendisine yöneltilen bu soruya ayrıntılı yanıt vermemiş ve nedenini açıklamayacağını söylemişti. Bu eski açıklama, Kozinoğlu soruşturmasıyla birlikte yeniden hatırlandı.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA KURTLAR VADİSİ DETAYI

Kurtlar Vadisi'nin yeniden inceleme konusu olmasının merkezinde ise dizinin bazı bölümleri ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki zamanlama ve benzerlikler bulunuyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasındaki tespitlere göre, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakter cezaevinde tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyordu.

Bu bölümden iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.

Dizinin 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümünde ise Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra duş aldığı ve ardından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü bir sahne yer aldı. Bu sahneler, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, bu kapsamda şüpheli olarak değil, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak: Haberler.com