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Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

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Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
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2024 yılında hayatını Gamze Özçelik ile ile birleştiren Avustralyalı oyuncu eşi Reshad Strik'ten romantik bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan eşiyle fotoğrafını paylaşan Strik, "Bana krallığımın kraliçesini veren Allah'a şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra insani yardım çalışmalarına ağırlık veren Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenmişti. Strik, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak Özçelik'e romantik sözlerle seslendi.

"KRALLIĞIMIN KRALİÇESİ"

Eşi Gamze Özçelik ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Reshad Strik, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Seni bana hediye ettiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim."

Paylaşım, 15 saat gibi bir sürede 80 bine yakın beğeni aldı 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları9bw2dvtshv:

evet ben sevdim

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