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Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

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Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum
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Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile fotoğrafını paylaşarak sevgisini romantik sözlerle dile getirdi. Özçelik'in en zor zamanlarında yanında olduğunu belirten Strik, "Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.
  • Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile 2024 yılında evlendi.
  • Reshad Strik, paylaşımında Gamze Özçelik'i 'Kraliçem' olarak nitelendirdi.

Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi. Strik, Özçelik'e “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun” diye seslenirken, eşini “Kraliçem” olarak nitelendirdi.

Gamze Özçelik ile 2024 yılında hayatını birleştiren Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşine yönelik romantik paylaşımıyla dikkat çekti. Strik, birlikte çekildikleri karelere Gamze Özçelik'e hitaben kaleme aldığı mesajı ekledi.

"GÜLÜMSEDİĞİNDE RUHUMU AYDINLATIYORSUN"

Strik, eşinin hayatındaki yerini anlatırken, “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun” ifadelerini kullandı. Özçelik'in güzel niyetini kendisi için bir lütuf olarak gördüğünü belirten oyuncu, zor zamanlarında eşinin kendisine destek olduğunu da dile getirdi.

"KRALLIĞIMA BİR KRALİÇE VERDİĞİ İÇİN..."

Eşine duyduğu minnettarlığı da paylaşımına taşıyan Strik, Allah'a kendisine zor zamanlarda destek olan bir eş verdiği için şükrettiğini belirtti. Gamze Özçelik'i “Kraliçem” sözleriyle anan Strik, mesajını “Senin kralın” ifadesiyle tamamladı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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