Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde belediyede çöp kamyonu şoförü olan Rıfat Başar (40), kötü kokusundan rahatsız olduğu aracını her gün deterjanla temizleyip, çocukların ilgisini çekmek için oyuncak ve pelüşlerle süslüyor. Başar, maaşından ayırdığı parayla aldığı oyuncakları da çöp toplama işlemi sırasında çocuklara hediye ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik işleri personeli olan ve çöp kamyonu kullanan Rıfat Başar, göreve başladığı dönemde aracın çevreye yaydığı kötü kokudan hem kendisinin hem de çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu fark etti. Bunun üzerine çöp kamyonunu kendi imkanlarıyla temizlemeye başlayan Başar, aracın içini ve dışını düzenli olarak yıkayarak temizliği günlük işinin bir parçası haline getirdi. Başar, çocukların çöp kamyonuna karşı çekingen tutumunu fark edince bu kez aracı pelüş oyuncaklarla donatmaya karar verdi. Zamanla ilgisi artan çocuklara maaşından ayırdığı bütçeyle satın aldığı oyuncakları dağıtmaya başlayan Başar, kısa sürede onların 'Rıfat ağabeyi' oldu. Çocuklar yolunu gözledikleri Başar'ın yanına koşarak oyuncak isterken, renkli görünümü ve temizliğiyle dikkat çeken araç da vatandaşların ilgi odağı oldu.

KOKUDAN UTANDI, KAMYONU DETERJANLA YIKAMAYA BAŞLADI

Rıfat Başar, çöp kamyonu temizliğini rutin hale getirdiğini anlatarak, "İlk araca bindiğimde kötü kokular yayılıyordu. Bu durumu nasıl düzeltebilirim diye düşündüm. Halkın içinden geçerken herkes püflediği zaman da rahatsız oldum; ben de utandım. Kamyonu temizlemeye, temiz tutmaya karar verdim. Alttan, önden, kazanın içini, dışını deterjanla kendi imkanlarımla temizlemek için akşama kadar uğraştım. Bütün kokuyu giderdim ve bunu yıllardır da aynı şekilde sabah, öğle, akşam şeklinde devam etmekteyim. Çünkü bir gün ihmal etsem aynı kokular tekrar yayılacağına eminim" dedi.

İşini severek yaptığını ifade eden Başar, "Temizledikten sonra halkın içinden geçerken millet rahatsız olmuyor. Çok güzel kokuyor hatta kokular dışarıdakilerin burnuna kadar ulaşıyor. Elimden geldiği kadar temizliyorum. Şimdi de çöp aracım öğrencilerin, küçük çocukların ilgi odağı olmuş durumda. Aracı oyuncaklarla, çiçeklerle süsledim. İsteyen çocuklara da dağıtıyorum. Bunu maaşımın belirli kısmından, kendi imkanımla karşılıyorum. İşimi severek yapıyorum. Kesinlikle üfleyip, püflemiyorum. Bu çöp işidir. En ince detayına kadar arabamı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizliğe çok önem veriyorum ve bu konuda çok titizim. Sonuna kadar da uygun görüldüğü yere kadar devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLAR KAÇIYORDU, ŞİMDİ YOLUNU BEKLİYOR

Çocukların çöp kamyonuna olan bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Başar, "Sabahları çöp alırken lokantaların önünden geçiyorum. Bir kişi püf dediği zaman moralim bozuluyor doğrusu. İşte bozulmasın diye arabayı titizlikle, çok dikkatli bir şekilde temiz tutmaya çalışıyorum. Öğrenciler çöp arabasından hep kaçarak çekiniyorlardı. Bu çocuklara çöp arabasını nasıl sevdiririm diye düşündüm. Önce birkaç tane oyuncağı arabaya koydum. Çocuklar istemeye başlayınca bu sefer aracı pelüş ayıcıklarla doldurdum. Bu durum çocukların arasında yayılınca, bu kez çocuklar çöp arabasını bekler oldu. Araçta butonun sesi çıktığı zaman hemen koşuyorlar. 'Abi oyuncak ver' diyorlar. Hiçbirini şu ana kadar geri çevirmedim. Çocukları seviyorum, ayrı bir ilgim var onlara karşı. Çevremizi temiz tutalım, hayat ve doğa çok güzel. Çöplerimizi yere atmayalım. Keşke Türkiye'deki bütün çöp araçları bu şekilde olsa. İnsanlar artık seve seve çöp aracına yanaşıyorlar. Tatlı gözlerle bakıyorlar ve bu benim hoşuma gidiyor. Güzel gözlerle bakıldığı zaman, insan yadırgamadığı zaman benim daha çok hevesli hevesli çalışasım geliyor. Farkındalık yaratmak istedim" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ARABA YOKTUR'

İlçede esnaflık yapan Hayrettin Okur, çöp kamyonundan güzel kokular yayıldığını ifade ederek, "Çöp kamyonu buradan geçince kötü koku yayılıyordu. Rıfat kardeşim 5 senedir çalışıyor. Araba buradan geçerken artık hijyenik bir ortam var. O artık tatlı bir kokuyla buradan geçiyor. Rıfat her geçtiğinde tutup, ona sarılmak istiyorum. Türkiye'de belki de böyle bir cicili bicili araba yoktur" dedi.

Öğrenci velilerinden Bahar Şahin, aracın temiz halini görünce mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa böyle bir araba ben de gördüm. Çocuklar gördüğü zaman neşeleniyor tabii. Mutlu oluyorlar, Biz de mutlu oluyoruz. Sokaklarımız tertemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Rabia Maparvelioğlu, çöp arabasının temiz halinin hoşuna gittiği ifade ederek, "Çoğumuz çöp arabalarından kaçıyorduk ama bu çöp arabası hepimize neşe kattı. Çok temiz kokuyor, temiz gözüküyor. Hepimizin hoşuna gitti, oyuncaklar var. Herkes mutlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı