Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki İlhan Fakılı, A ve Ümit Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna karşılaşması için Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu, maçın ardından yeniden A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.
- Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu İlhan Fakılı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım'ın Ukrayna maçı kadrosuna dahil edildi.
- Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak ve en az 1 puan alması halinde 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off aşamasına katılmayı garantileyecek.
- 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maç sonunda 11 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, 13 puanla lider durumdaki Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekliyor.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı için yeni bir karar alındı. Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynayacağı kritik karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.
KRİTİK UKRAYNA MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre İlhan Fakılı, A ve Ümit Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması kapsamında Ukrayna maçında Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alacak.
Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Fakılı, bu mücadelenin ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.
ÜMİT MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEMEK İSTİYOR
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 6 maç sonunda 11 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ümit Milli Takım, Ukrayna karşılaşmasından en az 1 puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek. Liderlik şansını da sürdüren milliler, 13 puanla ilk sırada bulunan Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Türkiye, grup maçlarındaki son karşılaşmasını 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.
HEDEF 27 YIL SONRA AVRUPA ŞAMPİYONASI
Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 2027 finallerine katılarak bu başarıyı 27 yıl sonra tekrarlamak istiyor. Elemelerde 9 grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılacak. Kalan 8 ikinci takım ise finallere kalabilmek için kasım ayında play-off oynayacak.