Haberler

Meteoroloji'den 8 İl için Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den 8 İl için Sağanak Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada,  Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyi ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde ise yerel sağanak beklendiğini, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı 'hocam' dediği kişiyi işaret etti

Rojin dosyasında yeni detay! Avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti

Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti