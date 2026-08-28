Meteoroloji'den 8 İl için Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyi ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde ise yerel sağanak beklendiğini, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA