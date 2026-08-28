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Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü

Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü Haber Videosunu İzle
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
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Nepal'de üç gündür süren sel ve heyelan felaketinde can kaybı 475'e yükselirken, 1300'den fazla kişi kayıp. İçinde 3 kişilik ailenin bulunduğu bir evin sel sularının ortasında kaldığı anlar felaketin vahametini gözler önüne sererken, Tibet sınırındaki barajın patlaması üzerine çalışmalara ara verilerek halka "Yüksek yerlere kaçın" uyarısı yapıldı.

  • Nepal'de üç gündür süren sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi.
  • Tibet sınırındaki barajın patlaması felaketin boyutunu yeni bir aşamaya taşıdı.
  • Nepal Başbakanı Balendra Şah, 13 binden fazla güvenlik personelinin sahada olduğunu ve helikopterlerle 573 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Nepal’de üç gündür etkisini sürdüren sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükselirken, Tibet sınırındaki barajın patlamasıyla felaketin boyutu yeni bir aşamaya taşındı.

CAN PAZARI KAMERADA

Bölgeden ulaşan en çarpıcı görüntüde, coşkun sel sularının tam ortasında kalan iki katlı bir müstakil ev yer aldı. Evin çatısında ve pencerelerinde mahsur kalan vatandaşların yardım beklediği anlar saniye saniye kaydedildi. Saniyeler içinde metrelerce yükselen çamurlu suların evi yutma noktasına geldiği anlar, bölgedeki can pazarını acı bir şekilde belgeledi.

"YÜKSEKLERE KAÇIN!" UYARISI

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ara verildi. Güvenlik güçleri ve yardım ekipleri teyakkuza geçirilirken, nehir yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara "Vakit kaybetmeden yüksek yerlere çıkın" çağrısı yapıldı.

UZAK BÖLGELERE ULAŞMAK HAFTALAR SÜREBİLİR

Nepal Başbakanı Balendra Şah, 13 binden fazla güvenlik personelinin sahada olduğunu ve helikopterlerle 573 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ancak çöken köprüler, kapanan yollar ve kesilen iletişim hatları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Afet uzmanları, dağlık coğrafyadaki altyapı çöküşü nedeniyle helikopterlerin ulaşamadığı uzak köy ve kasabalara yardım ulaştırılmasının günler, hatta haftalar alabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet akif cangüven:

"ALLAHu ekber off rabbim yar yardımcıları olsun herkes insan sonuçta

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Haber Yorumlarısekob:

nuh tufanı gibi

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