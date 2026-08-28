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Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduğu gecede Mohamed Salah'ın yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti. Maçın son anlarında ekrana gelen Salah'ın yüz ifadesi çok konuşulurken, “Acaba Trabzonspor'a geldiğine pişman mı oldu?” yorumları yapıldı.

  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek turnuvadan elendi.
  • Maçın son dakikalarında yedek kulübesindeki Mohamed Salah'ın yüz ifadesi kameralara yansıdı ve sosyal medyada 'pişman mı oldu?' yorumlarına neden oldu.
  • Salah'ın Trabzonspor'a geldiği için pişman olduğuna dair herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş mücadelesinden de 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

SALAH'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın son anlarında skor tabelası Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğünü gösterirken kameralar Mohamed Salah'a çevrildi. Yedek kulübesinde oturan Salah'ın o anki yüz ifadesi gecenin dikkat çeken karelerinden biri oldu.

“ACABA PİŞMAN MI OLDU?”

Salah'ın görüntüsü çok konuşulurken, yıldız futbolcunun yüz ifadesi üzerinden “Acaba pişman mı oldu?”, “Salah geldiğine pişman olmuş gibi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Ancak bunlar yalnızca görüntü üzerinden yapılan yorumlardan ibaret. Salah'ın Trabzonspor'a geldiği için pişman olduğuna ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN KARELERİNDEN OLDU

Trabzonspor'un 4-0 geride olduğu dakikalarda ekranlara gelen Salah'ın görüntüsü, karşılaşmanın ardından öne çıkan detaylardan biri oldu. Bordo-mavililer Ferencvaros'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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