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Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı Haber Videosunu İzle
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı
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Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum ilan edildi. Tibet tarafında meydana gelen heyelanın bir nehri tıkaması sonucu oluşan doğal barajın çöktüğü ve devasa su kütlesinin hızla Nepal'e doğru ilerlediği açıklandı. Nepal polisi, vatandaşlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulunurken, helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmaları da durduruldu.

Tibet'te meydana gelen devasa heyelanın nehir yatağını tıkamasıyla oluşan doğal baraj yıkıldı. Milyonlarca metreküp suyun Nepal sınırına doğru hızla ilerlemesi üzerine bölgede kırmızı alarm verildi ve devam eden tüm arama kurtarma çalışmaları acilen askıya alındı.

TAHLİYE SÜRECİ VE DURDURULAN OPERASYONLAR

Nepal-Çin sınırında 26 Ağustos'ta yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılamadan ikinci bir kriz patlak verdi. Nepal polis güçleri, Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri havzasında yaşayan bölge halkına derhal yüksek kesimlere tahliye olmaları yönünde acil çağrı yaptı. Rasuwa bölgesi kriz yönetimi yetkilisi Deep Shamsher Jabra'nın talimatıyla, sahada günlerdir kayıpları arayan kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri helikopter destekli operasyonları sonlandırarak acilen güvenli alanlara çekildi.

"SAATLİ BOMBA" BEKLENENDEN ERKEN PATLADI

Uzmanların günlerdir uyardığı ve saatli bomba olarak nitelendirdiği doğal göl, bölgede aralıksız devam eden yağışların oluşturduğu basınca dayanamadı. Tibet'in Shigatse bölgesine bağlı Jilong'da oluşan set gölü, 150 metre uzunluğa ve yaklaşık 50 metre derinliğe ulaşarak içinde 1,5 ila 2 milyon metreküp arasında devasa bir su kütlesi biriktirmişti. Suyu tutan setin beton gibi sağlam bir yapı yerine gevşek kaya, toprak ve tortudan oluşması, sistemin hızla çökmesine zemin hazırladı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, devam eden yağışlarla birlikte göle 1.200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde, yani yaklaşık 3 milyon metreküp ilave su akışı olacağını hesaplamış ve 1 Eylül tarihini kritik eşik olarak belirlemişti ancak doğal baraj beklenen tarihten önce yıkıldı.

26 AĞUSTOS'TAKİ FEKAKETTE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bölgedeki felaketler zinciri, 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzul ve kayaların saatte 180 kilometre hıza ulaşarak 20 kilometrelik bir vadi boyunca ilerlemesiyle başlamıştı. Vadiyi dolduran dev enkaz akışı doğal barajların oluşmasına neden olurken, sel felaketinde şuana kadar 469'a yükselmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Allah CC Azan kullarını ıslah edrmek ister. Bizde bunu doğa yaptı zannediriz.

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