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Ergan Dağı'nda 40 Derece Sıcağa Kar Banyosu

Ergan Dağı'nda 40 Derece Sıcağa Kar Banyosu
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ERZİNCAN’da 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı’na çıkan Recep Sulu’yu arkadaşları, zirvede bulunan kara gömdü.

ERZİNCAN'da 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'na çıkan Recep Sulu'yu arkadaşları, zirvede bulunan kara gömdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı saatlerde Ergan Dağı'nın zirvesine çıkan Recep Sulu, karla kaplı zeminden kendisi için kürekle bir yer açtı. Ardından vücudunu tamamen kara gömdüren Sulu, güneşten korunmak için de üzerine şemsiye açtırdı. Sulu'nun arkadaşları da kara döktükleri pekmezi yedi.

O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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