İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum

Abd Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli Fox News'in Tahran ve Washington arasındaki müzakerelere ilişkin bir haberine tepki gösterdi ve "Ben görüşmek istemiyorum, onlar istiyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'LA GÖRÜŞME ARAYIŞINDA DEĞİLİM"

Trump, aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada da yönetiminin İran ile "görüşme arayışında olmadığını" belirtti. İran limanlarına uygulanan deniz ablukası ile ülke ekonomisine yönelik giderek ağırlaşan yaptırımların İran'a çok zarar verdiğini savunan Trump, Tahran'ın "anlaşma yapmak için yalvardığını" ileri sürdü.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söylerken; bölgede gemilerin küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip su yolundan geçmekte tereddüt ettiği belirtiliyor.

ARAKÇİ: ABD İLE DİPLOMASİ İMKANSIZ DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İise, ABD ile diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının "imkansız olmadığını" belirterek, bunun Washington'ın İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesine bağlı olduğunu söyledi. Arakçi, "Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli, saygılı konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine bağlı kalmalı" dedi.

Abbas Arakçi, Tahran'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirten Arakçi, ABD ile diplomasiye dönüş ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik.

Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu, ABD'nin basit bir gerçeği anlamasına bağlı: Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli, saygılı konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine bağlı kalmalı."

KATAR'DAN ÇAĞRI GELDİ

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bugün Tahran’ı ziyaret ederek İran ve ABD’ye “diplomatik süreci yeniden başlatma” çağrısında bulundu.

Katar, geçmişte İran ile ABD arasındaki gerilimlerde diplomatik temasların sürdürülmesi ve mesajların iletilmesinde arabulucu rol üstlenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA