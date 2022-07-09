Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve Ankara dahil 21 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "10.07.2022 Pazar günü 02.00'den itibaren Marmara'nın güney ve doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri) , İç Anadolu'nun kuzeybatısı ( Ankara, Eskişehir ve Çankırı) , Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı. Yağışların 10 Temmuz saat 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: TEYAKKUZDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yağış için Ankara genelinde 'sarı uyarı' yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."

İBB: ALO 153 İLE İLETİŞİM KURULABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından "İstanbulluların dikkatine!" notuyla yapılan yağış uyarısında "AKOM verilerine göre bu akşam başlayıp yarın akşama kadar sürecek kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" denildi.

AFAD: OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 21 ilde beklenen hava durumu şöyle:

Afyonkarahisar: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Afyon çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in kuzeyinde, gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde, yarın bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale: Çanakkale'de hava sıcaklığının en yüksek 30 en düşük ise 21 derece olması beklenirken Yenice, Çan ve Biga ilçelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çorum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sakarya: En yüksek sıcaklığın 26 en düşük sıcaklığın ise 23 derece olması beklenen kentin tamamında 10 Temmuz Pazar günü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yalova: Sıcaklıkların 24 ile 20 derece olması bekleniyor. Kentin tüm ilçelerinde ise 10 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir.

Düzce: Hava sıcaklıkları 26 derece 20 derece arasında olacak. 10 Temmuz'da kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken yağışların 14 Temmuz Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bilecik: Kente 23 ile 17 derece arasında hava sıcaklıkları beklenirken 10 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar bayram boyunca devam edecek.

Bursa: Bursa'da hava sıcaklıkları 26 ile 18 derece arasında olacak. 10 Temmuz'da kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor ve yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Çankırı: Çankırı'da en yüksek hava sıcaklığı 29, en düşük hava sıcaklığı 18 derece. 10 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kentte yağışların hafta pazartesi günü son bulacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kütahya: Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında. Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bartın: Hava sıcaklığı 26 ile 18 derece arasında. Kentte 10 Temmuz Pazar gününden 14 Temmuz'a kadar sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Karabük: Kentte hava sıcaklığının 26 ile 18 derece arasında olacağı bekleniyor. 10 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kentte yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.