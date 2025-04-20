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Marmaris'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Marmaris'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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