Marmaris'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.