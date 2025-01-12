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Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

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ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken mağdurlar sorumluların peşine düşmüş durumda. Meteoroloji'nin yangın riski uyarısına rağmen Gana'ya giden Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da, Demokrat California Valisi Gavin Newsom da ihmalle suçlanıyor.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

37 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN KÜL OLDU

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

ABD'DE SUÇLU ARANIYOR

Amerikalılar ise yangının arkasındaki ihmallere odaklanmış durumda. Yangın musluklarında su bulunmaması, Gana'ya giden Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın kente hemen dönmemesi ve Bass'ın yangınlardan önce itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçede kesintiye gitmesi tartışma konusu oldu. Bass, seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

KURTARMA ARAÇLARI ZENGİNLERE Mİ ÇALIŞTI?

Amerikan medyasına yansıyan iddialardan biri de itfaiyeye ait kurtarma araçlarının zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildiği. Yangından etkilenen bazı bölgelerde ise hiçbir kurtarma çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü. Diğer taraftan lüks konutları küle dönen zenginler de söndürme çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ediyor. Öte yandan Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, departmanın 2010 yılından bu yana aldığı çağrı sayısında yüzde 55'lik bir artış olduğunu açıkladı. Amerikalı yetkili buna rağmen itfaiyeci sayısının azaldığını vurguladı.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

180 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, beş bölgeden üçünde kontrol sağlandı veya sağlanmak üzere. Halk, yangınların kontrol altına alınamamasıyla ilgili suçlu ararken California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ın kamu hizmetlerinin neden yetersiz kaldığına dair 'tam bağımsız soruşturma' emri verdi. Yangın musluklarından niye su akmadığı en büyük tartışma konularından biri olmuştu. İtfaiye yetkilileri, şiddetli rüzgârla yayılan yangınların önünde hiçbir itfaiyenin duramayacağını iddia ediyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, finansman kesintileri nedeniyle personel sayısının ve kaynakların yetersiz kaldığını belirtti.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Uzmanlar yangınların sebebi olarak iklim krizine de işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, küresel ısınma, 1970'lerden bu yana eyaletteki orman yangınlarında yüzde 172'lik bir artışa neden oldu ve bu artışın önümüzdeki on yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor. Kuraklık ve artan rüzgâr hızına işaret eden Colorado Üniversitesi yangın bilimcisi Jennifer Balch, kış yangınlarının çok daha yıkıcı olduğunu çünkü çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. AccuWeather şirketi son yangınlardan kaynaklanan zararın 57 milyar dolara (yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası) ulaşabileceğini tahmin ederken, şirketin baş meteoroloğu Jonathan Porter, yanan yapı sayısı ve ekonomik kayba bağlı olarak bunun California tarihinin en kötü orman yangını olabileceğini belirtti.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

TRUMP NEWSOM'UN İSTİFASINI İSTEDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların mevcut başkan Joe Biden ve California Valisi Newsom'un kötü yönetimi yüzünden çıktığını öne sürdü. Trump, müdahale için yeterli su kaynağı bulunmadığını iddia ederken Newsom'un da istifasını istedi.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

"TRUMP HALA SİYASET PEŞİNDE"

Newsom ise "İnsanlar evlerini, sevdiklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Trump hâlâ siyaset peşinde" ifadesini kullandı. Oval Ofis'te federal ve eyalet yetkilileri tarafından yangınla ilgili bilgilendirilen Biden, yangın felaketinde can kaybı sayısının artmasını beklediğini söyledi. Los Angeles yangınında küresel ısınma kaynaklı kuraklığın kritik rol oynadığı belirtilirken Trump'ın iklim değişikliğini kabul etmeyen tavrı da eleştiri konusu oluyor.

Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHALİS ER:

Gazzeye eşitle Allah'ım amin

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Abd nin tüm kaynakları yahudi lobisi tarafından İsrail'e akıtılıyor. Abd liler boşuna suçlu aramasınlar. Israil için tüm abd yansa kimsenin umrunda olmaz.

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Haber YorumlarıVkanat:

suyu han iAvustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5.000 yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. suyu bu develer bitirmiş olmasın

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Amerika İsrail FİLİSTİN kan gölüne döndü umrunuza gelmedi ama bizler insan olarak yinede ormanların sadece ormanların ve içinde bulunan hayvanlara üzülüyoruz

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

çok az.

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Haber Yorumlarıilker oymak:

Rüzgarı Kesme ALLAHIM Her Yeri Yelle ????????????

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Allah onlara böyle bir bela verdi ve verecekki onun bunun ülkesi ile ugrasacaklarina oturup kendi sorunları ile ugrasacaklar beter olsunlar

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) Gazze'nin intikamını alacaktır...... Hem "YAPANLARDAN"... Hem de "OTURUP SEYREDENLERDEN"... Adana-Ceyhan'dan İsrail'e hâlâ PETROL YOLLAYANLAR, Filistin'de 80 yıldır devam eden TOPRAK HIRSIZLIĞINA, MÜSLÜMAN KATLİAMI "suçlarına" ortaktırlar........ Hiçbir şekilde Allah'tan (c.c) kaçamayacaklar.... Ne bu Dünya'da, ne de Ahirette.... Allahu "EL MUNTEKİM" (İNTİKAM ALAN)...... Allahu "EL KAHHAR" (MAHFEDEN).....

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Haber YorumlarıCan:

Ne Amerika ne Rusya , nede İran hepsi güçlü görünüp fos çıkmış ülkeler , Amerika bir yangınla başa çıkamadı, Rusya savaşı kaybetti , İran düşen helikopterde cumhurbaşkanını bulamadı , demek Türkiye nin ekonomisi düzgün olsa . İsrail i bile alırız . Ama ülkenin ekonomisini düzeltecek biri lazım .

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