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2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

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Kuzey Amerika kıtasında yılın ilk "tam Güneş tutulması" Meksika, ABD ve Kanada'da milyonlarca kişi tarafından gözlemlendi.

Meksika'nın Mazatlan şehrinde yerel saatle 11.07 başlayan güneş tutulması, ABD'nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16'da Kanada'da son buldu. ABD'de tam tutulmanın içinde yer alan 13 eyaletteki yüzlerce şehir ve küçük kasabada, milyonlarca kişi özel güneş tutulması gözlükleri ve teleskoplarla bu tarihi doğa olayına tanıklık etti.

TAM TUTULMA 186 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE BİR ROTA İZLEDİ

Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi. Bu rota içinde insanlar "tam güneş tutulmasına" şahit olurken, tutulma bu rota dışında da kısmi olarak gözlemlendi Kısmi tutulma, ABD'nin Alaska ve Hawaii dışındaki 48 eyaletinin tamamında görüldü.

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

GÜZARGAH ÜZERİNDE "GÜNEŞ TUTULMASI" TURİZMİ

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca kişi, özellikle tam tutulmanın yaşanacağı bölgelere akın etti. Meksika'nın Pasifik kıyısından görülmeye başlanan tutulma rotası, Meksika ve Texas'ın kuzeydoğusuna doğru ilerleyip, New York ve Maine eyaleti hattından Kanada'ya doğru hareket etti. Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlendiği belli başlı şehirlerin başında geldi.

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

BAZI BÖLGELERDE "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

Birçok yerde Güneş tutulması nedeniyle meraklılarına yönelik kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenirken, bazı bölgelerde yetkililer, "güneş tutulması turizmi" nedeniyle oluşan aşırı trafik ve insan akını nedeniyle acil durum ilan ederek güvenlik önlemleri almaya çalıştı.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olduğundan, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması önerildi.

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

"ELMAS HALKA" DNEİLEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Tutulma güzergahının tam merkezinde olan bölgelerde Ay'ın Güneş'i tam engelleme süresi 4 dakika 28 saniyeyi buldu. Tutulma başladığında hilal şeklini almaya başlayan kısmı tutulma, Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapatması ile Güneş'in atmosferi Ay'ın etrafında bir ışık halkası oluşturdu. Ay'ın hareketine devam etmesi üzerine kenarından tek bir parlak noktanın belirmesi ile "Elmas halka" denilen görüntü ortaya çıktı.

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

ABD'DE BİR SONRAKİ TAM GÜNEŞ TUTULMASI 2044'TE

2024'ün ikinci tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek. ABD'de ise bir sonraki tam güneş tutulması 2044'te yaşanacak.

En son 10 Haziran 2021'de Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı 2021'in güneş tutulması gerçekleşmişti. Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, yüzde 60 tutulma ile ABD'nin New York şehrinden de kısmen gözlemlenmişti.

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Milyonlarca kişi açık alanlara koştu, bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Amerika Kanada Güneş Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Canım Türkiyem:

ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD. VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN

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