Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: 'Pişmanım keşke olmasaydı'

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 24 Mart 2022'de çıkan kavgada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz, (67) "Rastgele 2 mermiyi ateşledim, daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Tüfekte mermi bitince tabancamı aldım, pişmanım, keşke olmasaydı" dedi. Altı kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Beşir ve oğlu Bekir Karadeniz'in (38) iddianamede 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca baba Beşir Karadeniz'in 4 ayrı suçtan toplamda 46 yıla kadar hapsi talep edilirken Bekir Karadeniz'in de 4 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Görülen duruşmada 2 sanık da tahliyelerini talep etti.

"ÖLENLERİN TÜFEĞİMDEN ÇIKAN SAÇMALARLA ÖLDÜĞÜ DOĞRUDUR"

İlk celsedeki savunmasında Beşir Karadeniz, "Ben aracımla otoparktan çıkmak için hareket ettim, biraz ilerledikten sonra tanımadığım birisi arabamın önüne atladı. Arkasında da 5 ya da 6 kişi vardı, arabamın sağ tarafından saldırı oldu. Taş atılıyordu, tekme vuruluyordu, akabinde silah sesleri geldi, ancak silahı kimin attığını görmedim. Şahıslar arabamın sağ sürgülü kapısını açmışlardı, bana küfür ediyorlardı. Ben halen direksiyonda otururken oğlumu benim arabamın arkasında kanlar içinde gördüm. Oğlumu o arada yere yıktılar, ben de aracımdan indim, bir anda tansiyonumun ve şekerimin etkisiyle hiçbir şey göremedim. Gözümde sis oldu, aracımın arka tarafında brandada sarılı tüfeğim vardı, onu elime aldım, ancak nasıl elime aldığımı hatırlamıyorum. Arabamın arkasından rastgele 2 mermiyi ateş ettim, oğlumun kayınbiraderi olan Sercan Selvi'yi vurmuşum. Daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Ateş ettiğim grubun içinde oğlum da vardı, ancak oğlum altlarındaydı. Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Tabancamla ateş etmeden birisi kolumdan tuttu, 'Ben polisim' dedi. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım, keşke olmasaydı" dedi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. celseye tutuklu sanık Beşir ve Bekir Karadeniz tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıklar Erdal ve Erzan Sözer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bekir Karadeniz'i yaraladığı iddia edilen Erdal Sözer suçlamaları reddederek, "Kendisini ilk kez yargılama sırasında gördüm. Olay sırasında kendisine herhangi bir eylemde bulunmadım" dedi.

"8 YA DA 10 KEZ SİLAH SESİ SİLAH SESİ DUYDUM"

İDDİANAMEDEN

Bekir ve Beşir Karadeniz'in 3 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan toplamda 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisleri istendi. Beşir Karadeniz'in Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kasıtla öldürme', '3 kişiye karşı silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 28 yıldan 46 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Bekir Karadeniz'in de 3 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından da toplamda 4 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. 6 sanığın ise, Bekir Karadeniz'e karşı 'Silahla kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.