Dünyanın gözü burada! Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni protestoların gölgesinde başladı

İngiltere'de Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni başladı. 74 yaşındaki Kral Charles, ülkenin taç giyen en yaşlı hükümdarı olurken, töreni protesto eden monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı.

İngiltere'de günlerdir hazırlıkları süren Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde sona gelindi. Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Kral III. Charles'ın taç giyme töreni Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar süren resmi kutlamalarla gerçekleştirilen geçit töreni ile başladı.

100'E YAKIN DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

Yaklaşık 100 devlet başkanının da aralarında bulunduğu 203 ülkeden temsilcinin katıldığı törende Buckingham Sarayı'ndan ayrılan Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe II. Elizabeth'in tahta 60.yılı kutlamalarında kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası ile Westminster Abbey'e ulaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende 6 bin'den fazla silahlı kuvvet mensubu yer alıyor.

PROTESTO EDİLİYOR

Öte yandan The Guardian'ın haberine göre, monarşi karşıtı gösterilerin yapıldığı Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi hareketin başkanı Smith'e pankart dağıttığı sırada polis müdahale etti. Smith'in yanı sıra monarşi karşıtı gösterilerin yapılmasına öncülük eden 5 kişi daha polisler tarafından durduruldu. Monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi gruplardan 2 binden fazla göstericinin toplanması bekleniyor.

PRENS HARRY DE TÖRENDE

Dünya genelinde merakla beklenen Kral 3. Charles'ın töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davet gönderildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen törene Kraliyet ailesinin bütün üyelerinin hazır bulunacak. Kraliyet ailesinin resmi görevinden 2020 yılında ayrıldığını duyuran Prens Harry yalnız katılıyor.

TÜRKİYE'DEN FUAT OKTAY YER ALACAK

Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törende olacak. ABD başkanı Joe Biden'in törende katılamayacak .Onun yerine eşi Jill Biden'in törende yer alacak. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de gelecek. Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran'dan dünya liderleri törende bulunmayacak.