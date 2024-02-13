Burdur'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Oğlu: 'Babam Annemi Sürekli Döverdi'

BURDUR'da eşi İsmail Işık'ı (32) av tüfeğiyle öldüren Ayşe Işık'ın (28) yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren çiftin 9 yaşındaki oğlu S.A.I., "Babam annemi sürekli döverdi. Annemi kilitleyip bizi döverdi. Dövdükten sonra sokağa atardı. İşten geldiğinde önce annemi sonra bizi döverdi" dedi.

Burdur merkez Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe- İsmail Işık çifti, 28 Mayıs 2023 tarihinde sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti. İsmail Işık hayatını kaybederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisini ihbar eden Ayşe Işık, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ayşe Işık'ın 'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davaya Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Ayşe Işık'ın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmaya Ayşe Işık'ın babası Süleyman Demir, ölen İsmail Işık'ın babası Ali Işık ile taraf avukatları katıldı.

'İSTEYEREK YAPMADIM'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada SEGBİS aracılığı ile ifade veren Ayşe Işık, "Ben isteyerek yapmadım. O tüfeği odadan çıkarmak istemiştim. O da sopaya hamle yapınca bir anda tüfek patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. O gün ben de ölümle burun buruna geldim. O tüfek o gün 3 aylık olan çocuğuma da bana da doğrultuldu" dedi.

'ANNEMİ KİLİTLEYİP BİZİ DÖVERDİ'

Işık çiftinin 9 yaşındaki oğlu S.A.I. ile diğer oğlu 8 yaşındaki S.I., duruşmada pedagog eşliğinde konferans sistemi aracılığıyla ifade verdi. S.A.I., "Babam annemi sürekli döverdi. Annemi kilitleyip bizi döverdi. Dövdükten sonra sokağa atardı. Annemin sol bacağına bıçak soktu. Kendisi dışarıda yiyip içip gelir, eve bir şey getirmezdi. İşten geldiğinde önce annemi sonra bizi döverdi. Hep içki içerdi. İhtiyaçlarımızı anneannemler karşılardı. Tekme atardı, tokat atardı" diye konuştu.

'ZORLA KOYUN GÜTMEYE GÖTÜRÜRDÜ BİZİ'

S.I. da "Babam bize çok kötü davranırdı. Zorla koyun gütmeye götürürdü bizi. Annemi çok döverdi. Annemin kolunu kırdı. Ayağına bıçak sapladı. Annem bize yalan söylerdi, 'oğlum ben düştüm ondan oldu' derdi" dedi.

'VÜCUDUNDA MORLUK VE ÇÜRÜMELER VARDI'

Duruşmada ifade veren tanıklar da İsmail Işık'ın eşine kötü davrandığını söyledi. Ayşe Işık'ın teyzesi Faden Atalay, "Yaklaşık 4 yıl önce Ayşe ve İsmail beni arayıp Ayşe'nin hastaneye gitmesi gerektiğini, refakatçi olup olamayacağımı sordu. 'Olur' dedim. Ayşe, telefonda banyoda düştüğünü, bu sebeple hastaneye gideceğini söyledi. Arabada giderken İsmail, Ayşe'ye 'benim dövüp kolunu kırdığımı söylersen daha kötü yaparım' dedi. Bu konuşmadan İsmail'in Ayşe'yi dövdüğünü anladım. Muayene olurken Ayşe'nin kıyafetlerini çıkarttığımda vücudunda morluk ve çürümeler vardı. Sorduğumda vücudundaki morlukların İsmail Işık'ın dövmesi sonucu oluştuğunu söyledi. Konuştuğumuzda eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi. Evin ihtiyaçlarını akrabaları olarak biz karşıladık. 'Gel şikayet edelim' dediğimde 'Edemem, beni annemi, babamı, kardeşimi öldürmekle tehdit ediyor' diye konuştu" dedi.

'ÖLDÜRÜRÜM SENİ'

İsmail Işık'ın iş yerinden arkadaşı M.Ç., "İsmail ile aynı iş yerinde çalışıyorduk. Bir gün İsmail Işık'la ailecek Isparta'ya gezmeye gittik. Restoranda yemek için durduk. İsmail telefonla oynuyordu. Eşi telefonla uğraştığını gördü ve kavga etmeye başladılar. İsmail, Ayşe'ye tehdit ve hakaretlerde bulundu. 'Öldürürüm seni' dedi. Ayşe ağlamaya başladı" diye ifade verdi.

İsmail Işık'ın arkadaşı M.N.U. da "Bir seferinde evlerine gittiğimde Ayşe'nin yüzünde morluklar görmüştüm. İsmail eve geldiğinde çocuklar korkularından evden çıkıp Ayşe Işık'ın babasının evine gidiyorlardı" dedi.

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını okuyan savcı, Ayşe Işık'ın tutukluluk halinin devamını ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti Ayşe Işık'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'MÜTALAYA KATILMIYORUZ'

Adliye dışında gazetecilere açıklama yapan Ayşe Işık'ın avukatı Ahmet Onaran, çocukların yaşadığı şiddetin pedagog eşliğindeki ifadelerinden dinlendiğini söyledi. Duruşmada Ayşe Işık'ın ömür boyu hapis istemiyle cezalandırılması ve ağır tahrik uygulanmasının talep edildiğini aktaran Ahmet Onaran, "Öncelikle biz bu mütalaaya katılmıyoruz. Bizim Burdur Ağır Ceza Mahkemesi heyetine, hukuka, adalete olan güvenimiz tamdır ve inşallah 12 Mart günü yapılacak olan karar duruşmasında da hepimizin içinin 'oh' diyeceği bir kararı yürekli ve cesaretli bir şekilde vereceğini düşünüyoruz. Ayşe'nin görmüş olduğu ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetin her türlüsünü biz dosya kapsamında; ayağından bıçaklanma, kolunun kırılması ve burada tırnak içinde ifade edemeyeceğimiz ve bizi insan olarak da zorlayan, duruşma esnasında dinleyen basın mensuplarının bile gözlerinin dolduğu onlarca olay tanıklarıyla, vakalarıyla, karakol ifadeleriyle ortadadır. Bugün burada anlaşılması gereken ve bizim mahkemeden beklediğimiz algı da şudur. Tecavüzle başlayan bir evliliğin 10 yıl boyunca sistematik şiddetin, ortasında örselenmiş kadın sendromunun bütün unsurları ile vücut bulmuş hali olan Ayşe Işık'ın eylemine sadece eylem anındaki psikolojisine dayanarak bir karar verilmesi hukuka, insanlığa aykırı ve bizi yaralayacak bir karar olacaktır" diye konuştu.

Ayşe Işık'ın babası Süleyman Demir de "Türk adaletine güveniyoruz. İnancımız tam. Bizi tatmin edecek bir sonucun çıkacağına inanıyoruz. Umudumuz hala var" dedi.