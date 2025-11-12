Haberler

Kocaeli'deki Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, birçok yetkili açığa alındı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde oluşan patlama sonrası çıktığı raporlandı.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölen 6 kişi ise toprağa verildi. BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili ön rapor da hazırlandı. Rapora göre, etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
