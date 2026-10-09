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16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe

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16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
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Adıyaman'da 28 Eylül sabahı "çarşıya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'tan 11 gündür haber alınamıyor. Telefonuna da ulaşılamayan genç kızın ailesi, kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Kızlarının hayatından endişe eden anne ve baba, Elvan'ı gören ya da nerede olduğunu bilen herkesten yardım istiyor.

  • Adıyaman'da 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
  • Elvan Yücetaş'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor ve ailesi kızlarının kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.
  • Elvan Yücetaş'ın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Adıyaman'da 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ın 11 gündür kayıp olması, ailesini endişeye sürükledi. Genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken ailesi, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DEDİ, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194 Sokak yakınlarında yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak genç kız, aradan geçen saatlere rağmen evine dönmedi. Öğleden sonra kızlarına ulaşmaya çalışan Yücetaş ailesi, telefon görüşmelerinden de sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından 16 yaşındaki Elvan'ın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

AİLESİ KAÇIRILMIŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çiftinin dört çocuğundan biri olan Elvan'dan, evden ayrıldığı tarihten bu yana hiçbir haber alınamadı. Genç kızın telefonuna da ulaşılamaması, ailesinin endişesini artırdı. Kızlarının daha önce böyle bir davranışta bulunmadığını belirten anne ve baba, Elvan'ın kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Ancak genç kızın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Günlerdir kızlarından haber bekleyen aile, arama çalışmalarının sonuç vermesini ve Elvan'a sağ salim kavuşmayı umut ediyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR

Kızlarının hayatından endişe duyduklarını dile getiren Yücetaş ailesi, yetkililere ve vatandaşlara seslendi. Acılı aile, "Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. 11 gündür kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah rızası için bize yardım edin. Kızımızı görenlerin, yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istiyoruz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Kızımızın kaçırıldığını düşünüyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz, kızımıza bir an önce kavuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Yıldız:

Allah yardımcıları olsun. Sınıf arkadaşları ve telefon görüşmeleri,son 48 saat yada son 1 aylık geriye dönük ev okul arası güzergah kamera incelemeleri

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