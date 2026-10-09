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Bayrampaşa'da 7 kilogram altın ve 35 bin euro çalan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bayrampaşa'da 7 kilogram altın ve 35 bin euro çalan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bayrampaşa'da 30 Eylül'de bir otomobilin önü kesilerek 7 kilogram altın, 35 bin euro ve çantalar çalındı. Polisin çalışmasıyla yakalanan toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir otomobilin önünü kesen şüpheliler, araçtaki 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Geldikleri araçla kaçan şüpheliler, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, 30 Eylül günü Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerine giden 3 şahsın içinde bulunduğu otomobil, 2 farklı araç tarafından zorla durduruldu. Araçlardan inen 7 şüpheli, diğer araçta bulunan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Şüpheliler ardından geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı. Olaya karışan 7 şüpheliyle, olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin soygun için harekete geçtikleri sıradaki yazışmalarla, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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