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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den, Ümit Özlale'ye: Özür dileyin ve çekilin

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den, Ümit Özlale'ye: Özür dileyin ve çekilin
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasına yönelik 830 milyon liralık fon işlemi iddiasını gündeme getiren Ümit Özlale'ye tepki gösterdi. İddianın isim benzerliğinden kaynaklandığını savunan Güler, Özlale'yi özür dilemeye çağırdı. Güler, Özlale'nin eşinin daha önce yaptığı açıklamayı da hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin 9 maddelik fon tasfiyesi kanun teklifine ilişkin açıklamasında, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye tepki gösterdi. Güler, iki bakan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak Özlale'ye tepki gösterdi.

"ÜMİT BEY LÜTFEN ÖZÜR DİLEYİN VE KÖŞENİZE ÇEKİLİN"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ümit Özlale'nin TBMM'de dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı. Güler, Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki sözlerini eleştirerek "Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin." dedi.

830 MİLYON LİRALIK FON İDDİASINA İSİM BENZERLİĞİ YANITI

Tartışmanın merkezinde, Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir hakkında ortaya atılan 830 milyon liralık fon işlemi iddiası yer aldı. Güler, Özlale'nin iki farklı Hasan Özdemir'i birbirine karıştırdığını öne sürdü. Türkiye'de aynı ismi taşıyan yaklaşık 4 bin kişi bulunduğunu belirten Güler, Özlale'ye yatırımcıların kimlik ve fon bilgilerine nasıl ulaştığını sordu. "Bu yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi?" sözleriyle iddiaların kaynağının açıklanmasını istedi.

ÖZLALE'NİN EŞİNİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Güler, Ümit Özlale'nin daha önce isim benzerliği nedeniyle bir fon iddiasıyla ilişkilendirilmesine gösterdiği tepkiyi de hatırlattı. Özlale'nin eşi gazeteci Serap Hanım'ın o dönemde yaptığı açıklamaya değinen Güler, "Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir." sözlerini aktardı. Ardından "Bakın, ben kendisine hiçbir şey demiyorum. Eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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