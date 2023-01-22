Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de üç katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sesi Kocaeli'nin birçok ilçesinden duyuldu.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesi Kocaeli'nin birçok ilçesinde duyuldu.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;