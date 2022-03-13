Yıllar sonra beyaza bürünen Kıbrıs'ta vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Haberler

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Yıllar sonra beyaza bürünen Kıbrıs'ta vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Haberler.com - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu KKTC'de Lefkoşa 7 sene sonra tekrar beyaza büründü. Mart ayında nadiren kar yağışının görültüdüğü Kıbrıs'ta 10 Nisan 1987'de ülke genelinde kar yağışın etkili olmuş ve Lefkoşa'da ise en son 2015 yılında kar yağmıştı.

Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan KKTC'de, bugün hem dağlık bölgelerde hem de iç kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı Selviltepe'de 15 cm'ye kadar ulaştı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Mart ayında "nadiren" kar yağışı görüldüğünü belirterej10 Nisan 1987'de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa'da en son Şubat 2015'te kar yağışı olduğunu da ifade etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KKTC 7 sene sonra tekrar beyaza büründü

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.

KKTC 7 sene sonra tekrar beyaza büründü

KKTC 7 sene sonra tekrar beyaza büründü

KKTC 7 sene sonra tekrar beyaza büründü

KKTC 7 sene sonra tekrar beyaza büründü

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Haberler.com - Güncel

Kıbrıs, KKTC, Güncel, Haberler

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