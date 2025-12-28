Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaptığı Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlara gül hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, elindeki gülleri vatandaşlara hediye etti. Soylar'ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Soylar'ın hem kayarken hem de vatandaşlara gül hediye ettiği görüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,