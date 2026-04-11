İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

Pakistan'da İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik görüşmeler sırasında bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

MÜZAKERE ESNASINDA, ABD GEMİSİ HÜRMÜZ'E HAREKET ETTİ

İran ordusu, Fujairah Limanı’ndan ayrılarak Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bir ABD donanma gemisini tespit ettiğini Pakistanlı heyete bildirdi. Durumun ciddiyetini Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ileten İran tarafı, geminin rotasını değiştirmemesi halinde 30 dakika içerisinde vurulacağı ihtarında bulundu.

TEHDİDİN ARDINDAN GEMİ GERİ DÖNDÜ

Yapılan sert uyarının ardından bölgede gerilim en üst seviyeye çıkarken, ABD destroyeri ilerleyişini durdurdu. Kısa bir bekleyişin ardından rotasını çeviren geminin Hürmüz Boğazı'na girmekten vazgeçerek geri dönmeye başladığı rapor edildi. Yaşanan bu olay, bölgedeki müzakerelerin gölgesinde askeri bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.