Haberler

İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müzakereler devam ederken İran ordusu Pakistan'daki İran heyetine bir ABD donanma gemisinin Fujairah Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru hareket ettiği bilgisini verdi. Pakistanlı arabuluculara durumu ileten İran heyeti, geminin devam etmesi durumunda 30 dakika içinde vurulacağını iletti. Tehditlerin ardından hareket etmeyi durduran ABD destroyeri, Hürmüz Boğazı'ndan geri dönmeye başladı.

  • İran, Hürmüz Boğazı'na ilerleyen bir ABD donanma gemisini tespit etti ve geminin rotasını değiştirmemesi halinde 30 dakika içinde vurulacağını bildirdi.
  • ABD destroyeri, İran'ın tehdidi sonrasında Hürmüz Boğazı'na girmekten vazgeçerek geri döndü.
  • ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30'da Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Pakistan'da İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik görüşmeler sırasında bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

MÜZAKERE ESNASINDA, ABD GEMİSİ HÜRMÜZ'E HAREKET ETTİ

İran ordusu, Fujairah Limanı’ndan ayrılarak Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bir ABD donanma gemisini tespit ettiğini Pakistanlı heyete bildirdi. Durumun ciddiyetini Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ileten İran tarafı, geminin rotasını değiştirmemesi halinde 30 dakika içerisinde vurulacağı ihtarında bulundu.

TEHDİDİN ARDINDAN GEMİ GERİ DÖNDÜ

Yapılan sert uyarının ardından bölgede gerilim en üst seviyeye çıkarken, ABD destroyeri ilerleyişini durdurdu. Kısa bir bekleyişin ardından rotasını çeviren geminin Hürmüz Boğazı'na girmekten vazgeçerek geri dönmeye başladığı rapor edildi. Yaşanan bu olay, bölgedeki müzakerelerin gölgesinde askeri bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Heyetler masadayken Trump'tan sert mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok

Başları çok büyük dertte!

İlkay Gündoğan'ın yeni mesleği şimdiden belli: 2028'de başlıyor

Yeni mesleği şimdiden belli: 2028'de başlıyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
İbrahim Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı

Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok

Başları çok büyük dertte!

Kylie Jenner’dan olay pozlar! Havuz başında nefes kesti

Sere serpe pozlar! Ünlü manken havuz başında yürek hoplattı
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti

Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti