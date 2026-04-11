Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi, Esra Ceyhan’ın programına konuk olduğu yayında ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babasıyla yıllar süren kopuşun perde arkasını anlatan Ezildi, yaşadığı sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

“7 YIL BOŞANMA SÜRDÜ”

Ezildi, anne ve babasının boşanma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yedi sene boşanma mahkemesi sürdü. Daha sonrasında annem hakkını aldı. O zamanın parasıyla 15 bin lira maddi manevi tazminat almıştı.”

UMRE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aldıkları tazminatın bir kısmıyla umreye gittiğini belirten Ezildi, “Onun 5 bin lirasıyla ben umreye gittim. O zaman bir hevesim vardı” dedi.

“O KADINI SEÇERSEN BEN YOKUM”

Babasına net bir şart sunduğunu söyleyen Ezildi, o anı şu sözlerle anlattı:

“Babama söylediğim tek kelime şu oldu: ‘Eğer o kadını hayatına alırsan ben senin hayatında yokum.’ Ama babam onu seçti.”

TAMAMEN KOPTULAR

Bu kararın ardından ilişkilerinin tamamen bittiğini vurgulayan Ezildi, “O yüzden de bir daha asla görüşmedik. Evlendiler, çocukları oldu” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR KADIN EVLATTAN DEĞERLİ DEĞİL”

Sözlerinin sonunda dikkat çeken bir değerlendirme yapan Ezildi, “Bence hiçbir kadın hiçbir evlattan daha değerli değildir” diyerek yaşadığı kırgınlığı bir kez daha dile getirdi.