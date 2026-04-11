Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran-Washington, Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı.

Taraflar, doğrudan görüşmeler öncesi "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerin ardından ABD-İran-Pakistan arasında 3'lü görüşmeye geçildi.

İRAN: 10 MADDELİK ÖNERİYİ İLETTİK

İlk tur görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın 10 maddelik önerisinin Pakistan Başbakanı'na iletildiğini belirtti.

ABD HEYETİNE VANCE LİDERLİK EDİYOR

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ediyor. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alıyor.

HEYETLER ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

İki heyet de resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi. Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile görüştü. Hemen ardından, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin “kırmızı çizgileri” Pakistan Başbakanı’na iletildi. Buna göre İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com