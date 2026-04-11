İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Güncelleme:
Türk Deniz Kuvvetleri’nin üç denizde gerçekleştirdiği Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, İsrail basınında geniş yankı buldu. Tatbikat için “benzeri görülmemiş güç gösterisi” değerlendirmesi yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra ettiği Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, uluslararası basında dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle İsrail medyası, tatbikatın canlı atış safhasına ve ortaya koyduğu askeri kapasiteye geniş yer ayırdı.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜÇ GÖSTERİSİ” VURGUSU

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikatın canlı atış bölümünü başarıyla tamamladığı belirtilirken, donanmanın ortaya koyduğu gücün “benzeri görülmemiş” olduğu ifade edildi.

TÜRK DONANMASINA “KÜRESEL GÜÇ” TANIMI

Haberde, Bayraktar TB3 insansız hava aracının tatbikat kapsamında hedefleri başarıyla imha ettiği ve bunun “dünya çapında bir ilk” olarak değerlendirildiği aktarıldı. Bu gelişmenin Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerlemesini ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun açıklamalarına da yer vererek, Türk donanmasının küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiğine dikkat çekti.

İNSANSIZ SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Tatbikatta insansız hava araçlarıyla deniz hedeflerinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Türk donanmasının modern savaş gemileri ve gelişmiş deniz platformlarıyla birlikte insansız sistemlere yaptığı yatırımla öne çıktığı ifade edildi.

HEDEF: AYNI ANDA 50 GEMİ ÜRETİMİ

Haberde ayrıca Türkiye genelindeki tersanelerde 41 askeri geminin inşa sürecinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gemilerin 37’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün ise Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretildiği belirtildi.

Kısa vadede aynı anda 50 askeri gemi üretim kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiği, ayrıca yeni uçak gemisi projesi üzerindeki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Adil ASLAN:

Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun inşallah!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den resital

Yaptığıyla ''Yok artık!'' dedirtti
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den beklenmedik hamle
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
Orkun Kökçü'den resital

Yaptığıyla ''Yok artık!'' dedirtti
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

G.Saray'ın yeni patronu o! Sezon sonuna kadar formayı kaptı