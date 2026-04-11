Haberler

Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, İsrail için 100 bin asker göndermeye hazır olduğunu açıklarken Türkiye’yi hedef aldı. Kainerugaba, Ankara’dan 1 milyar dolar talep ederek aksi halde diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulundu.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hem İsrail’e destek verdi hem de Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba’nın açıklamaları dikkat çekti.

“100 BİN ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ”

İsrail’e olan desteğini açıkça dile getiren Kainerugaba, Uganda ordusunun bu doğrultuda göreve hazır olduğunu belirtti. Dini motivasyonlara vurgu yapan Uganda Genelkurmay Başkanı, İsrail’i “Kutsal Topraklar” olarak nitelendirerek askeri destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa’nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında Türkiye’yi doğrudan hedef alan Kainerugaba, Ankara’yı “asıl sorun” olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin detaylarına girmeyen Uganda Genelkurmay Başkanı, sert bir dil kullandı.

“30 GÜN İÇİNDE İLİŞKİLERİ KESERİZ”

Kainerugaba, Türkiye’ye süre vererek diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini öne sürdü. Açıklamasında, Ankara’nın gerekli adımları atmaması halinde 30 gün içinde tüm ilişkilerin sonlandırılabileceğini ifade etti.

“Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız” dedi.

1 MİLYAR DOLAR TALEBİ

Ugandalı general, olası bir diyalog süreci için Türkiye’den mali talepte de bulundu. Herhangi bir görüşme başlamadan önce Ankara’dan en az 1 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.

Kainerugaba, “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf

İslamabad'daki heyetten ilk fotoğraf
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBabayaro:

:)))) kim bu komedyen

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıI. Borrel:

Buz böyle bir ülke veya çete tanımıyoruz nokta

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaaa lütfen çok korktuğumuz belli etmek içşn 1 kuruşluk bir hibe yapalım. Bunları içtikleri şeyler böyle yapıyor belliki.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Ne diyo lan bunlar. Hava savunmalarıda yok bı füzeyle yalan olacaklar. Aslında bizde bir cehpe açsak iyi olur bu kamillerle en azından bı korku salsak dünyaya iyi olurdu. Düzenli ordu görsünler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Has:

Kafayı mı yedin, başka bir şey mi içtin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Kuzenini korumak isterken öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj

Kuzenini korurken öldürülen Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj
Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel

ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İslamabad'da baş döndüren trafik! İlk temaslar başladı
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Kuzenini korumak isterken öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj

Kuzenini korurken öldürülen Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj
Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor