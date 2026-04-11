Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Arda Güler’in Girona maçının son dakikasında kullandığı serbest vuruş sonrası Real Madrid taraftarları genç yıldıza sert eleştiriler yöneltti.

  • Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı.
  • Arda Güler, maçın 90. dakikasında kazandıkları serbest vuruşu kullandı.
  • Arda Güler, serbest vuruş şutunu barajdaki tek oyuncuya çarptırdı.

Real Madrid’in Girona ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşla gündeme oturdu. Genç yıldızın pozisyonu, taraftarlar arasında tartışma yarattı.

64. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Teknik direktörün rotasyon kararıyla maça yedek başlayan Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı.

SON DAKİKADAKİ FRİKİK ELEŞTİRİ TOPLADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şutunu barajdaki tek oyuncuya nişanladı. Bu pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN AĞIR YORUMLAR

Pozisyonun ardından bazı Real Madrid taraftarları, genç futbolcuya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Güler’in performansı sorgulanırken, bazı ifadeler tepki çekti.

MÜNİH MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Real Madrid’in son haftalardaki puan kayıpları ve Girona beraberliği sonrası eleştiriler artarken, gözler şimdi Bayern Münih ile oynanacak kritik maça çevrildi. Arda Güler’in, Almanya’daki karşılaşmada takımın önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama! Yine tehdit etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Haberler.com
500

KOŞMAYAN OYUNCU SENEYE GİDER

Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan