Tuba Ünsal'dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Tuba Ünsal, yağmur altında elinde ekmeklerle yürüyen yaşlı bir kadını fark ettiğini, önce yoluna devam ettiğini ancak iç sesini dinleyip geri dönerek kadını arabasına alıp gideceği yere kadar bıraktığını anlattı.

Oyuncu Tuba Ünsal, günlük hayatında yaşadığı bir anıyı paylaşarak dikkat çekti. Seyir halindeyken gördüğü bir detayın kendisini harekete geçirdiğini söyleyen Ünsal, iç sesiyle verdiği kararı anlattı.

“KENDİME ‘HEMEN DÖN’ DEDİM”

Ünsal, yaşadığı anı şu sözlerle dile getirdi:

“Geçerken bir tane teyze gördüm, elinde ekmekler, yağmurda yürüyor. Döndüm geçtim, sonra bir an dedim ki; ‘Tuba, hemen dönüyorsun ve alıyorsun ve gideceği yere kadar bırakıyorsun.’”

YÜREK ISITAN ANLAR

Ünlü oyuncunun bu davranışı, sosyal medyada da takdir toplarken, paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981’de Denizli’de doğdu. Oyuncu ve model olarak tanınan Ünsal, 1998’de katıldığı Elite Model Look yarışmasıyla dikkat çekti. Ardından dizi ve sinema projelerinde yer alarak kariyerini sürdürdü. Sosyal sorumluluk çalışmaları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Musa Can Çayan
