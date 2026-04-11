Konyasporlu futbolculardan "Polis Haftası" sürprizi

Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi
Polis Haftası'nda Konyasporlu futbolcular, polis üniformasıyla emniyetin farklı şubelerinde görev aldı.

  • Konyasporlu futbolcular Adil Demirbağ, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu ve Bahadır Güngördü, Polis Haftası kapsamında polis üniforması giyerek Konya Emniyet Müdürlüğünde görev aldı.
  • Futbolcular trafik denetimi, asayiş devriyesi ve motosikletli polis ekibi gibi farklı noktalarda polislere eşlik etti.
  • Polis Haftası etkinliği, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlendi.

Konyaspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Konyasporlu oyunculardan Adil Demirbağ, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu ve Bahadır Güngördü, polis üniforması giydi.

Futbolcular, Konya Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev alarak polislerin zorlu mesai şartlarını deneyimledi; trafik denetiminden asayiş devriyesine kadar farklı noktalarda görev yapan polislere eşlik etti.

Polis Haftası nedeniyle stadyumdaki soyunma odasında askılardaki çevik kuvvet ve trafik polisi üniformasını giyen Kramer'in, "tam teçhizatlı" şekilde tünelden geçerek görev aracına ilerlediği görüntüler paylaşımda yer aldı.

ADİL DEMİRBAĞ'DAN ''KAPTANLIK'' DENETİMİ

Trafik polisi üniformasıyla uygulama noktasına geçen takım kaptanı Adil Demirbağ da durdurduğu araçlardaki vatandaşlara kendini, "Ben Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, bu hafta polislerimizin haftası, biz de onlara eşlik ediyoruz." diyerek tanıttı. Sürücülerin bu karşılama karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

BAHADIR GÜNGÖRDÜ'YE ''PENALTI'' TEŞEKKÜRÜ

Motosikletli polis ekibine dahil olan kaleci Bahadır Güngördü ise durdurduğu bir sürücüyle futbol sohbeti gerçekleştirdi. Konyaspor taraftarı olan sürücü, Bahadır'a, "Geçen hafta penaltıyı da kurtardın, tebrik ederim. Üniforma da çok yakışmış." diyerek başarı dileklerini iletti. Polis üniformasıyla Melih İbrahimoğlu ve Berkan Kutlu, mahalle arasında top oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Futbolcular, miniklere hem polis sevgisini aşıladı hem de keyifli vakit geçirdi.

Video klip, "Çocuklarımız sporun birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu doyasıya yaşasın diye biz 181 yıldır biriz. 6390 merkez. Çocuklarımız için görev başındayız. Huzur ve güvenimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis Haftası kutlu olsun." ifadeleriyle son buldu.

Kaynak: AA
