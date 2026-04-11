Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

BOURNEMOUTH İLK YARIYI BIRAKMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 17. dakikada Eli Junior Kroupi’nin golüyle öne geçti. Arsenal bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres’in penaltıdan kaydettiği golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DARBE GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Bournemouth, 74. dakikada Alex Scott’un golüyle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda Arsenal aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ENES ÜNAL SON ANLARDA SAHADA

Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu ve galibiyete katkı veren isimler arasında yer aldı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonuçla 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45’e yükseltti. İki maçı eksik olan Manchester City ile puan farkı 9’da kaldı.

GÖZLER DEV MAÇTA

Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting’i konuk edecek. Ligde ise bir sonraki hafta en yakın takipçisi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.