Azerbaycan alev alev! Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ, ligde liderin 10 puan gerisine düşerek gelecek sezon Devler Ligi’ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Azerbaycan Premier Ligi’nde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Karabağ için ise kritik bir tehlike ortaya çıktı.

DEVLER LİGİ’NDE TARİH YAZMIŞTI

Avrupa’da önemli bir başarıya imza atan Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turuna kadar yükselmiş ve Newcastle United’a elenmişti. Bu performans, kulübü dünya futbolunun gündemine taşımıştı.

LİGDE GERİYE DÜŞTÜ

Ancak ligde işler Karabağ adına beklendiği gibi gitmedi. Maç eksiği bulunmasına rağmen lider Sabah’ın 10 puan gerisinde kalan ekip, şampiyonluk yarışında ciddi bir dezavantaj yaşadı.

ŞAMPİYON OLAMAZSA DEVLER LİGİ YOK

Azerbaycan Premier Ligi’nde yalnızca şampiyon takım Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde ediyor. Ligi 2. ve 3. sırada bitiren ekipler ise Konferans Ligi elemelerinde mücadele ediyor.

SON 8 HAFTA KRİTİK

Kalan 8 haftada liderliği ele geçirememesi durumunda Karabağ, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybedecek. Bu durum, kulüp için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Alper Kızıltepe
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok

Başları çok büyük dertte!

İlkay Gündoğan'ın yeni mesleği şimdiden belli: 2028'de başlıyor

Yeni mesleği şimdiden belli: 2028'de başlıyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
İbrahim Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı

Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok

Başları çok büyük dertte!

Kylie Jenner’dan olay pozlar! Havuz başında nefes kesti

Sere serpe pozlar! Ünlü manken havuz başında yürek hoplattı
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti

Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti