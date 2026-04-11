İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınları bulamadığı iddia edildi

İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınları bulamadığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için boğazı daha fazla gemi trafiğine açamadığını öne sürdü.

Yetkililer ayrıca, İran'ın, yerleştirdiği mayınları "temizleme imkanına sahip olmadığını" iddia etti.

İran'ın yerleştirdiği her mayının konumunun kayda geçirilip geçirilmediğinin kesin olmadığı belirtilirken konum kaydedilmiş olsa bile bazı mayınların sürüklenmeler veya yer değiştirmelere olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
