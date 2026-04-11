OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Dijital içerik üreticisi Sophie Rain, son dönemde açıkladığı kazançla gündem oldu. Genç fenomenin gelirine dair yaptığı açıklama, spor dünyasının en büyük yıldızlarından biriyle kıyaslanmasına neden oldu.

“82.9 MİLYON DOLAR KAZANDIM”

Sophie Rain, son 1-1,5 yılda yaklaşık 82.9 milyon dolar kazandığını açıkladı. Bu rakam, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

LEBRON JAMES İLE KIYASLANDI

NBA’in süper yıldızı LeBron James’in yıllık maaşının yaklaşık 43 milyon dolar olduğu bilinirken, Rain’in kazancının bu rakamın neredeyse iki katına ulaşması dikkat çekti. Genç içerik üreticisi de “Neredeyse LeBron’dan fazla kazandım” sözleriyle bu farka vurgu yaptı.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİ GÜNDEMDE

Dijital platformlardan elde edilen yüksek kazançlar bir kez daha tartışma konusu olurken, Sophie Rain’in açıklamaları sosyal medyanın ekonomik gücünü gözler önüne serdi.