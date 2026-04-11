Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Alper Temel, Karaköy’de işlettiği kestane tezgahıyla fenomen haline geldi. Özellikle Rus turistlerin akın ettiği tezgahın önünde uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler alışverişten çok fotoğraf ve video çekmek için geliyor. Temel, yaşanan ilgiyi “Benim amacım İstanbul’un ruhunu ve güzelliğini göstermek” sözleriyle değerlendirdi.

  • Alper Temel, 25 yaşında, Fatih'teki Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle birlikte kestane ve mısır tezgahı işletiyor.
  • Alper Temel, son 4-5 aydır bir Rus influencer'ın videosunun yayılmasıyla sosyal medyada turistlerin ilgi odağı oldu.
  • Turistler, tezgahın önünde fotoğraf ve video çekimi için sıra oluşturuyor.

Fatih'te bulunan Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, son zamanlarda sosyal medyada turistlerin ilgi odağı oldu. Tezgahının önünde turistlerin oluşturduğu uzun kuyruklar alışveriş sonrası fotoğraf ve video çekimi yapmak içinde duruyor. Alper Temel yaptığı bu işin baba işi olduğunu belirterek, "Adım Alper 25 yaşındayım. Yaklaşık 7 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleği bu. Biz bu işe küçükken babamın yanına sürekli gelerek öğrendik. Bir süre sonra liseyi bitirdikten sonra askere gittim geldim ve bu işe devam ettim. Son 7-8 yıldır kardeşimle biz buradayız" dedi.

Temel, sosyal medyada nasıl popüler olduğuna dikkat çekerek, "bu aslında 2 senedir olan bir şey. O dönemlerde sosyal medya kullanmıyordum, son 4-5 aydır bir Rus influencer videoya çekti. O video yayılınca bu sefer bütün ülkelere dağıldı. Genel olarak İstanbul'a gelen turistler görmeye başladı. Böyle ilerledi" ifadelerini kullandı.

“AMACIM İSTANBUL’UN RUHUNU VE GÜZELLİĞİNİ GÖSTERMEK”

Temel, bu yoğunluğun İstanbul için reklam olduğunu vurgulayarak, "Turistler buraya fotoğraf video çekmek için geliyor. Anı biriktirmeye çalışıyor. Benimde amacım buradaki güzel atmosferi, İstanbul'un ruhunu güzelliğini göstermek. Bu durum biraz yorucu ama kendim için değil İstanbul için reklam gibi oluyor" ifadelerine yer verdi.

