Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sezgi Sena Akay, iş insanı Erdinç Acar ile evlendiğini “Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim ‘EVET’sin. Seni her şeyden çok seviyorum!” sözleriyle duyurdu.

Oyuncu ve model Sezgi Sena Akay, iş insanı Erdinç Acar ile evlendiğini yaptığı paylaşımla açıkladı. Gözlerden uzak ilerleyen ilişkilerini nikahla taçlandıran çiftin haberi magazin gündemine hızlı giriş yaptı.

Akay, paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim ‘EVET’sin. Seni her şeyden çok seviyorum!”

GÖZLERDEN UZAK, SESSİZ SEDASIZ NİKAH

Çiftin evliliği sade bir törenle gerçekleşirken, Akay’ın romantik mesajı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Magazin dünyasında sürpriz olarak değerlendirilen nikah, takipçileri tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay, 1994 yılında İstanbul’da doğan model ve oyuncudur. 2012 Miss Turkey yarışmasında derece alarak adını duyurdu ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelerek çeşitli projelerde yer aldı. Son dönemde iş insanı Erdinç Acar ile evliliğiyle gündeme geldi.

