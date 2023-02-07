Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden nokta atışı bildi, şimdi herkes aynı soruyu soruyor

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Olayın yankıları sürerken birçok sosyal medya kullanıcısı "Mutlaka araştırılmalı. Bu tahmin hangi verilerle, nasıl yapılmış?" şeklinde sorular yöneltti.

Dün Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

DEPREMİ ÖNCEDEN BİLDİ

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken 3 Şubat tarihinde "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" şeklinde bir paylaşım yapan ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

İKİNCİ DEPREM ÖNCESİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın yankıları sürerken Hoogerbeets'ten bir çıkış daha geldi. Hoogerbeets yaptığı son paylaşımda "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

HERKES AYNI ŞEYİ MERAK EDİYOR

Olayın yankıları sürerken birçok sosyal medya kullanıcısı Hoogerbeets'in paylaşımının arka planını merak ediyor. Kullanıcılar, "deprem kahini" olarak anılan Hoogerbeets'a, "Mutlaka araştırılmalı. Bu tahmin hangi verilerle, nasıl yapılmış?" şeklinde sorular yöneltti.

O yorumlardan bazıları: