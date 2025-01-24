İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında ara karar

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçen yıl 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava 25 Mart 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı. Bir sonraki duruşmada 13 sanıktan 2'si tahliye edilmiş, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına kararı verilmişti.

İddianamede 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.