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İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında ara karar

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İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşmasında 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 25 Mart 2025 tarihine ertelendi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçen yıl 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava 25 Mart 2025 tarihine ertelendi.

İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında ara karar

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı. Bir sonraki duruşmada 13 sanıktan 2'si tahliye edilmiş, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına kararı verilmişti.

İddianamede 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında ara karar
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFurkan inci:

fark ettiniz mi bilmiyorum belediyelerin CHP'de olduğu her yerden felaket haberleri geliyor oy verenler mutludur umarım

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

BUNDAN HANGİ BAKANLIK SORUMLU? her topu taca atmada mahir işe yaramaz chp liler. evet cevap bekliyoruz?

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Her işimiz kötü Türk malı eski Çin mallarından daha kötü her yerde ihmal ama Elektrik Gaz ihmal edilir mi Bu hayati bir şey bunu nasıl baştan savma yaparlar hangi insan bunu yapabilir. Verilecek ceza caydırıcı olmazsa ihmaller devam eder..Ceza sadece işçiye verilirse denetleyecek olan hiterarşi de işini düzgün yapmaz..

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