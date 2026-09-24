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Adana Sarıçam'da köpeği sopayla döven komşu, tavuk yediği savunmasıyla serbest kaldı

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Adana Sarıçam'da köpeği sopayla döven komşu, tavuk yediği savunmasıyla serbest kaldı
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Adana Sarıçam'da dün çiftçi İbrahim Arap'ın inşaatta uyuyan köpeği Boncuk'a komşusu S.Z.'nin sopayla vurduğu iddia edildi. Tavuklarını yediği için saldırdığını öne süren S.Z. serbest bırakılırken, Arap şikayetçi oldu ve köpeğin tedavisi sürüyor.

ADANA'da çiftçi İbrahim Arap'ın (25) inşaatta yatan köpeği Boncuk'a sopayla şiddet uygulayan komşusu S.Z., jandarmadaki ifadesinde, tavuklarını yediği için köpeğe saldırdığını öne sürdü.

Olay, dün Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oturan S.Z., çiftçilik yapan komşusu İbrahim Arap'ın inşaatta uyuyan Boncuk isimli Kurzhaar cinsi köpeğine sopayla şiddet uyguladı. Eve geldiğinde köpeğini kanlar içinde gören Arap, güvenlik kameralarını izledi. Köpeğine komşusu S.Z.'nin şiddet uyguladığını gören Arap, jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu. İfadeye çağrılan S.Z., tavuklarına saldırdığı için köpeğe şiddet uyguladığını söyledi. S.Z., ifadesinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde S.Z.'nin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, burada uyuyan Boncuk'u önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla vurduğu görüldü.

'ÇOCUKLARA DA ZARAR VEREBİLİR'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Arap, "Adana'da işlerimi halletmeye gitmiştim. Eve döndüğümde köpeğim Boncuk'u kanlar içerisinde, yürüyemez halde gördüm. Hemen veteriner hekim çağırdım ve köpeğimi tedavi ettirdim. Şu an durumu iyi ancak tedavisi sürüyor. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde komşum S.Z.'nin köpeğime sopayla vurduğunu gördüm. Hemen karakola giderek şikayetçi oldum. S.Z.'nin, köpeğimi tavuklarını yediği gerekçesiyle darbettiğini öğrendim. Bunu benim köpeğime yapan kişi, sokakta oyun oynayan çocuklarıma da zarar verebilir. Bugün köpeğime saldıran, yarın çocuklarımıza saldırır. Yetkililerden bu şahıs hakkında gereken işlemlerin yapılmasını istiyorum. Veteriner masraflarını karşılamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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