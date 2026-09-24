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Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi

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Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi
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İstanbul merkezli yürütülen "usulsüz vatandaşlık" soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili karar çıktı. Adli işlemlerin ardından 26 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, haklarındaki kararın ardından cezaevine gönderildi.

26 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Sahte vatandaşlık soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli yürütülen ve usulsüz vatandaşlık işlemlerini konu alan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com
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