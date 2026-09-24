Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

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Yeni Parti'nin ismine yönelik tartışma yargıya taşındı. Anayasa Mahkemesi, partinin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılmayacak parti adları" başlıklı 96. maddesine aykırı olduğu iddiasını içeren başvuruyu 29 Eylül'de yapılacak Genel Kurul toplantısında görüşecek.

İTİRAZ YENİLİK PARTİSİ'NDEN GELDİ

Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusuyla başladı. Yılmaz, "Yeni Parti" ile "Yenilik Partisi" arasında isim benzerliği bulunduğunu, bunun da iki partinin birbiriyle karıştırılmasına (iltibas) yol açtığını ileri sürdü. Bu başvuru üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye tebligat göndererek isim değişikliği istedi ve partiye 18 Eylül'e kadar süre verdi.

Tebligatta, 2024 yılında da aynı isimle bir parti kurulmak istendiği, ancak o girişimin de Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.

PARTİ İSMİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yeni Parti, Başsavcılığın talebine rağmen ismini değiştirmeme kararı aldı ve AYM'nin kararını beklemeye başladı. Parti kurmayları, ismin 96. maddedeki iltibas kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığını savundu.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Biz ismimizi koruyoruz" dedi. Emre, ismin belirlenmesi sırasında hukuki incelemeler yapıldığını ve akademisyenlerden görüş alındığını söyledi. AYM'nin geçmişte iltibas kavramını dar yorumladığını belirten Emre, "Türkiye Birlik Partisi" ile "Türk Birliği Partisi" arasında iltibas bulunmadığı yönündeki kararı örnek gösterdi.

AYM İHTAR VERİRSE İSİM DEĞİŞECEK

Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesine göre partiye ihtar verilmesini AYM'den talep etti. Mahkeme, partinin savunmasını aldıktan sonra kanuna aykırılık tespit ederse, bu aykırılığın giderilmesi için ihtar kararı verebilecek. İhtar kararı çıkması halinde Yeni Parti'nin ismini değiştirmesi gerekecek.

Parti kurmayları ihtar beklemediklerini, ancak böyle bir karar çıkarsa ismi değiştireceklerini açıkladı. Karar kasımdaki kurultaydan önce çıkarsa isim Kurucular Kurulu kararıyla değiştirilecek. Kurultaydan sonra çıkması halinde ise olağanüstü kurultay toplanabilecek.

91 MİLLETVEKİLİYLE KURULDU

Yeni Parti, 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel liderliğinde kuruldu. Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, 91 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. 81 ilde örgütlenmesini tamamlayan partinin ilk kurultayını 14-15 Kasım'da yapması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com