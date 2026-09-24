Haberler

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi Haber Videosunu İzle
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, transfer döneminde transferini istediklerini ancak vazgeçtikleri futbolcunun ismini açıkladı. Deneyimli hoca, Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadroya katmak istediklerini ancak teklifler nedeniyle transferi durduklarını belirtti.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yaz transfer döneminde Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadroya katmak istediklerini, ancak gelen cazip teklifler nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini belirtti.
  • Italiano, Beşiktaş'taki görevine başladığı ilk gün Dusan Vlahovic ile görüştüğünü, Vlahovic'in Juventus'tan ayrılma aşamasında olduğunu ve farklı kulüplerle temas halinde bulunduğunu açıkladı.
  • Italiano, yönetimin kendisine Alieu Njie ismini önermesine karşın tercihini Ernest Poku'dan yana kullandığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, transfer sürecinden Türkiye'deki futbol atmosferine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

''LUCUMI'DEN VAZGEÇTİK''

Yaz transfer dönemindeki hedeflerine değinen Italiano, o dönem Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadroya katmak istediklerini itiraf etti. Italiano, başarılı stoper için gelen cazip teklifler nedeniyle bu transfer fikrini rafa kaldırdıklarını belirtti.

VLAHOVIC VE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş'taki görevine başladığı ilk gün Dusan Vlahovic ile görüştüğünü açıklayan tecrübeli hoca, "Juventus'tan ayrılma aşamasındaydı ve farklı kulüplerle temastaydı. 'Eğer bu görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa yeniden konuşuruz' dedi. Kulübümüz de bu transfer hamlesini destekliyordu." ifadelerini kullandı.

''SALİH TIPKI DE ROSSI GİBİ''

Salih Özcan'ın saha içi rolünü öven Italiano, gurbetçi futbolcuyu Roma'nın efsane ismi Daniele De Rossi'ye benzetti ve "Salih sahadayken sistemimiz 4-3-3'e dönüştürülüyor çünkü kendisi savunmanın arasına girerek oyunu kuruyor. Adeta eski De Rossi gibi bir profil çiziyor." sözlerini sarf etti.

''NJIE'Yİ DEĞİL POKU'YU İSTEDİM''

Kadro kurgusuyla ilgili detaylar paylaşan Italiano, yönetimin kendisine Alieu Njie ismini önermesine karşın tercihini Ernest Poku'dan yana kullandığını söyledi. Italiano, genç oyuncunun yeteneğinden ve sergilediği yüksek performanstan övgüyle bahsetti.

''BURADAKİ ATMOSFER HARİKA''

Türkiye'deki futbol tutkusuna da vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Buradaki atmosfer harika. Bana İtalya'nın 80'li ve 90'lı yıllarındaki futbol coşkusunu hatırlatıyor. Son olarak Amed deplasmanına gittik; 40 bin taraftarın yarattığı baskı ve coşku adeta etkileyici bir ateş kazanı gibiydi." sözlerini paylaştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde iki yeni birim kuruluyor
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan'ın ayakkabısı olay oldu!

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar