Haberler

Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Ayça İnci, yıllar sonraki görünümüyle dikkat çekti. Dizideki haliyle bugünkü görüntüleri karşılaştırılan oyuncunun değişimi gözlerden kaçmadı.

  • Ayça İnci, Akasya Durağı dizisinde şoför Leyla karakterini canlandırdı.
  • Ayça İnci, 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki rolüyle tanındı.
  • Ayça İnci, emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunu ve oyuncu Ayçin İnci'nin kardeşidir.

Bir dönemin sevilen yapımlarından Akasya Durağında şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci, yıllar sonra değişimiyle dikkat çekiyor. 2008 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre ekranlarda kalan dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Leyla'yı canlandıran İnci'nin, o dönemki görüntüleriyle son hali arasındaki değişim dikkat çekti.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Akasya Durağı'nda koyu renk saçları ve kendine özgü tarzıyla izleyicinin karşısına çıkan Ayça İnci, aradan geçen yılların ardından farklı görünümüyle objektiflere yansıdı. Oyuncunun geçmiş yıllardaki görüntüleri ile son fotoğrafları yan yana getirildiğinde değişimi belirgin şekilde görülüyor.

ŞOFÖR LEYLA KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ayça İnci, Akasya Durağı'nda canlandırdığı Leyla karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncu, halen bu karakteriyle hatırlanan isimler arasında yer alıyor.

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı

12 yıldır aranıyordu, otel odasında bir kadınla basıldı
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti