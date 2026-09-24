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Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti

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Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012'de mevsimlik işçi olan ailesinin yanından kaybolan ve daha sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt'un katili 14 yıldır bulunamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayı aydınlatmak için yeniden çalışma başlattı, cesedin bulunduğu alanda incelemeler sürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan sonra cesedi bulunan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt'un katil zanlısını bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeniden çalışma başlatıldı.

MEVSİMLİK İŞÇİ ÇADIRLARININ OLDUĞU BÖLGEDE KAYBOLDU

2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt, ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, 20 Eylül 2012 tarihinde minik Yakup'un toprağa gömülü haldeki cesedine ulaşılmıştı. Küçük çocuğun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

JASAT CESEDİN BULUNDUĞU ALANDA

Eskişehir'de JASAT ekipleri, olayı aydınlatmak için yeniden çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu alanda ekipler tarafından incelemeler yapılıyor.

Öte yandan, Yakup'un öldürüldüğü tarihte ailesinin işçilerin çadırlarının bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı bir alana gittiği öğrenildi.

"KİMSE VİCDANEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Olayın yaşandığı dönem çadırlardaki işçilere çavuşluk yapan ve hala aynı bölgede görevini sürdüren Ahmet Matyapan, "Bu çocuk ilk sefer kaybolduğunda bulamamıştık, sonradan da dağda bulduk. Çocuk öleli 14 sene geçmiş, faili yakalanmamış. Kimse vicdanen böyle bir şey yapmaz. Şüpheli olarak da bilmiyorum kimseye bir şey diyemem. Çocuğun ailesi şu anda Eskişehir'de yaşıyor. Babasına ve amcasına sorabilirsiniz ama benim bilgim yok. Akrabaları da burada, Eskişehir'de yani" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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