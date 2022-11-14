Hain saldırıda yitirdiğimiz 6 cana son veda! Feryatlar göğü inletti

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 vatandaşımız Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Topkara doğdukları illerde gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarının yaşadığı acı da yürekleri parçaladı.

İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında Ahlam Albashir adlı kadın terörist tarafından banka bırakılan bombanın patlaması sonucunda 6 vatandaşımız hayatlarını kaybetti. 81 vatandaşımız da yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLERİNİ BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Bakan Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu bilgileri verdi: Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu."

BUGÜN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy (38) ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Ulu Cami'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Özsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Oyuncu Nurettin Uçar, eski eşi ve kızını gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurladı.

YUSUF MEYDAN VE KIZININ CENAZELERİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da yaşamını yitiren 34 yaşındaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, son yolcuklarına uğurlanacakları Adana'ya götürüldü. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Adana Kabasakal Mezarlığı'nda Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı.

ADEM TOPKARA VE EŞİ, AYAZAĞA CAMİSİNDE KILINAN NAMAZIN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara, Ayazağa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldı.

Vefat edenlerin yakınlarının acılı hali yürekleri parçaladı.

Bakan Bozdağ, acılı vatandaşları teselli etti.