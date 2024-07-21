İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Aşırı sıcakların etkili olduğu Türkiye'de son dönemde bir çok orman yangını meydana gelirken korkutan bir haber de megakent İstanbul'dan geldi.

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görüldü.

HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine 1'i askeri 2 helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü'nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Aydos Ormanı'nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.