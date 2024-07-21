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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

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İstanbul Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Türkiye'de son dönemde bir çok orman yangını meydana gelirken korkutan bir haber de megakent İstanbul'dan geldi.

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görüldü.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine 1'i askeri 2 helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü'nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Aydos Ormanı'nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Aydos Ormanı İstanbul İtfaiye Pendik Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tunç Tunçelli:

Cahil toplum yine mangal yaparak yine doğamızı tehlikeye sokuyor diye okudum

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Emre Ürker:

İnsanın olduğu her yerde yangın da çıkar huzursuzluk da

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Sinan Bulduk:

Dağa çık

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Hikmet Demirci:

İstanbul'da kaç tane orman var da korunamıyor inanılır gibi değil gerçekten.

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erkan özkan:

vidioyu çeken cahile söylüyorum ekiplerin oraya beş dakika içindeki müdahale etmesini bekliyorsun karadan mudaha için o yanan bölgeye yarım saatde müdahale edebilmek bile başarı

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Serdar Kocakaya:

Muhteşem 5 liler kesin oraya ağaç dikecek,yesillendirecek diyenler ??????

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